Giggs weer aangeklaagd voor mishandeling; hij mag niet met Wales naar EK

Ryan Giggs is aangeklaagd voor mishandeling van twee vrouwen. De voetbalbond van Wales meldde daarop in een statement dat Giggs "in het licht van dit besluit" geen bondscoach is op het komende EK.

Assistent Robert Page leidt de ploeg op het eindtoernooi, geassisteerd door de Nederlander Albert Stuivenberg.

Dwangmatig en obsessief gedrag

De beschuldigingen aan het adres van de 47-jarige Giggs hebben betrekking op een incident van 1 november 2020, zo laat de politie van Manchester weten. Hij wordt daarnaast aangeklaagd vanwege dwangmatig en obsessief gedrag tussen december 2017 en november 2020.