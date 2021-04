Ollongren wil verhuurders die discrimineren vergunning kunnen afpakken

Discriminatie op de woningmarkt komt in het hele land voor en is niet alleen een probleem in de grote steden, blijkt uit onderzoek van discriminatiebureau Art.1/Radar. Gemeenten krijgen daarom meer bevoegdheden om discriminatie aan te pakken, zegt demissionair minister Ollongren (D66).

Uit het landelijke onderzoek blijkt dat kandidaat-huurders met een Pools of Marokkaans klinkende achternaam minder kans maken om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging dan personen met een Nederlands klinkende naam. Meer dan een derde van de makelaars stemt in met het verzoek van een verhuurder om bepaalde huurders uit te sluiten.

Mysterycalls

Voor het onderzoek werd 3000 keer met verschillende achternamen gereageerd op advertenties, waarbij overige persoonskenmerken min of meer hetzelfde waren. Bij makelaars werden ook 105 mysterycalls uitgevoerd. Drie jaar geleden werd op een vergelijkbare manier discriminatie aangetoond door De Groene Amsterdammer.

Gemeenten krijgen in de toekomst de mogelijkheid om vergunningen voor verhuurders in te stellen, zo kondigt Ollongren aan. Verhuurders die aantoonbaar discrimineren, zou dan hun vergunning kunnen worden afgepakt. Utrecht en Rotterdam zijn al aan het proefdraaien met zo'n systeem, Ollongren neemt de uitkomsten daarvan mee in het vaststellen van landelijke regels.