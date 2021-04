In de justitiële jeugdinrichting in Lelystad zijn drie mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de kennelijke dader is aangehouden.

Het incident gebeurde tijdens een les in de keuken van de inrichting aan de Bosvalkweg. Een van de gewonden is een gevangenismedewerker.

Wat de aanleiding is geweest voor de verdachte om te steken is onduidelijk, schrijft Omroep Flevoland.