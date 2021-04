FC Utrecht troeft Anderlecht af en strikt Grieks international Douvikas

FC Utrecht heeft de eerste aankoop voor komend seizoen binnen. De 21-jarige Griekse international Anastasios Douvikas komt over Volos NFC en heeft een contract tot medio 2025 getekend in de Domstad.

De spits maakte dit seizoen 10 goals in 28 wedstrijden in de Griekse competitie. Ook Olympiakos, AEK Athene en Anderlecht hadden interesse in de aanvaller.

Grieks debuut onder Van 't Schip

Onder bondscoach John van 't Schip debuteerde hij op 28 maart van dit jaar in de nationale ploeg in de oefenwedstrijd tegen Honduras. Bij rust viel hij in voor VVV-aanvaller Georgios Giakoumakis, topscorer van de eredivisie. Die wedstrijd is tot nu toe de enige interland voor de voormalig jeugdinternational.

"Anastasios beschikt over een goede mentaliteit", legt technisch directeur Jordy Zuidam uit op de website van FC Utrecht. "Hij maakt indruk met zijn werklust en de power en energie die hij legt in zijn spel. Hij is een speler met veel potentie en is heel doelgericht in zijn acties."