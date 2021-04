Tafeltennisster Eerland krijgt olympisch ticket: 'Valt last van mijn schouders'

Vorige maand maakten we onderstaande reportage over de situatie waar Britt Eerland in zat.

De 27-jarige Schiedamse had een maand geleden op het kwalificatietoernooi in Doha weliswaar al aan de internationale eis voldaan door haar groep te winnen, maar sportkoepel NOC*NSF verlangde ook nog een plaats in de top-16 van de geschoonde wereldranglijst.

Het verlossende woord is eruit voor tafeltennisster Britt Eerland; ze mag deze zomer naar de Olympische Spelen in Tokio.

Eerland krijgt het startbewijs nu vooral op grond van haar prestaties. Zo won de huidige nummer 28 van de wereld dit seizoen met haar club TTC Berlin de Champions League en was ze vorig jaar verliezend finaliste bij het Europese Top-16-toernooi.

Stress

"Ik ben echt super blij", reageerde Eerland vanuit Duitsland, waar ze verblijft om competitie te spelen in de Bundesliga. "Ik heb er superhard voor gewerkt om dit te bereiken en ik ben heel blij dat NOC*NSF met het goede nieuws is gekomen. Ik heb er lang op moeten wachten en dat gaf wat stress, maar die last is nu van mijn schouders gevallen."

Het worden voor Eerland de tweede Spelen na die van 2016 in Rio de Janeiro. In Brazilië kwam ze alleen in actie met het team, maar zonder succes: in de eerste ronde werd verloren van Oostenrijk.