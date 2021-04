Honderden coronapatiënten liggen thuis aan de zuurstof, ontbreken in de cijfers

Op de spoedeisende afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis wordt al weken de afweging gemaakt: redt deze patiënt het, om op afstand gemonitord te worden? En is er een mantelzorger aanwezig om de patiënt op te vangen? Maar ook patiënten die al in het ziekenhuis liggen, worden vervroegd ontslagen als dat kan.

Voor het herstel van de patiënten maakt het over het algemeen niet veel uit, maar er ontstaat wel "een scheef beeld van de werkelijkheid", zegt directeur Peter van der Meer van het Zuid-Hollandse Albert Schweitzer Ziekenhuis. "Na de aankondigingen van de versoepelingen heerst hier onbegrip. Als deze honderden patiënten waren meegenomen in de cijfers, denk ik dat de overheid anders naar de situatie had gekeken."

Het is chaos, dus dit is een uitkomst.

Op deze manier komen er bedden vrij voor andere patiënten, zegt verpleegkundig specialist longziekten Netty de Graaf van het Albert Schweitzer ziekenhuis. "De beddendruk is extreem. Het is chaos en we roeien met de riemen die we hebben. Dus dit is een uitkomst. Maar hierdoor geven de ziekenhuiscijfers dus wel een vertekend beeld."

De 50-jarige Peter Heeneman lag twaalf dagen met corona in het ziekenhuis. Toen hij wat opknapte, vroeg het ziekenhuis hem of hij ook thuis de zuurstof zou willen krijgen. "Ik maak graag ruimte voor iemand anders. En een eigen bed is toch prettiger dan in een ziekenhuiszaal liggen." Het ziekenhuis benadrukt dat Peter onder normale omstandigheden nog steeds in het ziekenhuis had gelegen.

De patiënten voeren zeven dagen per week, twee keer per dag hun gegevens in, in een app. Daarnaast wordt elke patiënt elke dag gebeld. "Als we zien dat vitale waardes achteruitgaan, dan kunnen patiënten terug naar het ziekenhuis. Over het algemeen hoeft dit niet", zegt De Graaf.

Zo'n twintig ziekenhuizen maken gebruik van een app om de ernstig zieke coronapatiënten in de gaten te houden. De maker van deze Luscii-app laat aan Nieuwsuur weten dat bij die twintig ziekenhuizen op dit moment 158 zieke coronapatiënten nu thuis liggen. Dat zijn patiënten die normaal verpleegd zouden worden in een ziekenhuis. Volgens een schatting van het LNAZ ligt dat landelijke aantal dus nog veel hoger.