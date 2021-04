Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar

Dat de inhoud van de notulen van de ministerraad op straat komt te liggen, is zeer uitzonderlijk. Ze blijven in principe twintig jaar geheim, maar het kabinet kan wel ontheffing verlenen. Maandag is er een extra ministerraad en daarna worden de stukken daadwerkelijk openbaar. Rutte benadrukt dat er niets onoorbaars of verkeerds is gebeurd in het overleg. "Het gaat niet om politieke toedekking", zei hij.

Het besluit is een reactie op een verzoek uit de Tweede Kamer. Die wilde opheldering over berichten van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 doelbewust informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. RTL baseerde zich op bronnen "die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad". Daaruit zou ook blijken dat ministers klaagden over 'lastige' Kamerleden, zoals CDA'er Omtzigt. De hele Kamer wil weten hoe het zit, en een deel vindt ook dat de notulen openbaar moeten worden.

De vertrouwelijke notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden maandag openbaar. Dat heeft demissionair premier Rutte bekendgemaakt. Het is een unaniem en "uitzonderlijk" besluit van het kabinet, zei hij.

De kwestie over wat in het kabinet besproken is over de toeslagaffaire en over Omtzigt ligt in Den Haag extra gevoelig, omdat er ook een link is met de lopende kabinetsformatie: daarin gaat het vaak over de bestuursstijl en vertrouwen in de politiek.

De toeslagaffaire leidde in januari tot de val van het kabinet en in het begin van de formatie was op een foto een papier te zien van de toenmalige verkenners met de passage 'positie Omtzigt, functie elders'.

Toen bleek dat die notitie was gemaakt naar aanleiding van een opmerking van VVD-leider Rutte, leidde dat tot een verhitte discussie in de Kamer en een motie van afkeuring tegen Rutte. Veel partijen hebben geen vertrouwen meer in hem als leider van een nieuw kabinet. Gisteren werd bekend dat zo'n twintig CDA-afdelingen zich verzetten tegen deelname aan een kabinet met Rutte. Ze vinden zo'n toetreding "ongeloofwaardig" en "geen optie".

Verslag Tjeenk Willink

Informateur Tjeenk Willink heeft de afgelopen tijd twee keer met alle fractievoorzitters gepraat over wat er nu moet gebeuren. Het is de bedoeling dat hij volgende week verslag uitbrengt aan de Tweede Kamer.

De informateur moest onderzoeken of er "voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden". Door de nieuwe commotie over de Toeslagaffaire en het debat dat daar volgende week over wordt gehouden, is het niet uitgesloten dat Tjeenk Willink wacht met zijn verslag.