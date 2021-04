Advocaat weet dat Feyenoord geen steekje kan laten vallen en ziet Super League terugkeren

"De media zagen het andersom, las ik, maar ik vond Vitesse de eerste twintig minuten van de bekerfinale beter dan Ajax. Ze kregen in die fase twee, drie echt heel mooie kansen. En hoe loopt een wedstrijd als die er wel ingaan?"

Kortom, Feyenoord-trainer Dick Advocaat zal de komende tegenstander van zijn ploeg zeker niet onderschatten. Er staat bovendien nogal wat op het spel zondag in De Kuip. Bij winst springen de Rotterdammers over de verliezend bekerfinalist heen naar de vierde plaats, een plek die aan het eind van de rit een ticket voor de derde voorronde van de nieuwe Europa Conference League oplevert en overwerk in de play-offs voorkomt.

"Het is daarom ook een cruciale wedstrijd voor ons", beaamt Advocaat. "Bij een nederlaag komen we vijf punten achter en dan wordt het met nog vier wedstrijden te gaan een moeilijk verhaal. In die zin is deze wedstrijd wel bepalend voor hoe we de rest van het seizoen ingaan. Maar we moeten in alle vijf wedstrijden resultaat halen. We kunnen geen steken laten vallen."

Stokpaardje

Over de aanpak van de confrontatie met Vitesse, dat eind december in eigen huis met 1-0 van Feyenoord won, wil de coach nog niet veel kwijt. "Maar we moeten - en daar hebben we het stokpaardje weer - vanuit een goede organisatie spelen. En kansen krijgen we altijd. Dat zie je ook aan het aantal doelpunten dat we gemaakt hebben. We zitten wat dat betreft ook bij de topvier. Het wordt een heel interessante wedstrijd."