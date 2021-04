EMA: voordelen AstraZeneca wegen op tegen risico's in alle leeftijdsgroepen

Het Europees Geneesmiddelenbureau is met een nieuwe analyse van het AstraZeneca-vaccin naar buiten gekomen. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin op tegen de risico's in alle leeftijdsgroepen. De voordelen van het vaccin nemen toe hoe ouder iemand is en hoe meer besmettingen er zijn, stelt het agentschap.

Ook raadt het EMA nog steeds aan een tweede dosis van AstraZeneca tussen 4 en 12 weken na de eerste prik te geven.

Zeer zeldzame bijwerking

Meer dan twee weken geleden kwam het EMA al met een eerste oordeel over AstraZeneca, namelijk dat er een mogelijk verband is tussen de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes en het vaccin. Toen werd al besloten dat de gecombineerde problemen als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter zouden worden gezet.

Toen benadrukte het EMA ook al dat de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de risico's. De kans op de zeer zeldzame bijwerking is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000.

Omdat er toen nog niet genoeg informatie was over specifieke risicofactoren om uitspraken te doen over de voor- en nadelen van het vaccin voor bepaalde doelgroepen, is het onderzoek voortgezet. Volgens het EMA zijn er nog steeds niet genoeg data om uitspraken te doen over eventuele verschillen van de zeer zeldzame bijwerking voor mannen en vrouwen.