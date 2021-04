Agente doodgestoken in Frans politiebureau, antiterrorismedienst doet onderzoek

In het Franse Rambouillet is een politieagente doodgestoken. De dader is ter plekke aangehouden door de politie, die daarbij op hem schoot. De man is aan zijn verwondingen overleden.

De openbaar aanklager zegt dat de dader dingen riep tijdens zijn aanval, die wijzen op terrorisme. Een bron rond het onderzoek zegt tegen Franse persbureau AFP dat de dader 'Allahu akbar' riep.

Het antiterrorismeparket gaat de zaak onderzoeken. De dader heeft de Tunesische nationaliteit, verbleef legaal in Frankrijk en was niet eerder in aanraking gekomen met de politie, zeggen politiebronnen tegen Franse en internationale media.

"In de strijd tegen islamitisch terrorisme zullen we niets toegeven", twittert president Macron. Premier Castex, die na de aanslag naar de stad afreisde, noemt de daad barbaars en van een "eindeloze lafheid". De dader heeft de plek waar hij toesloeg eerder bekeken, zegt de openbaar aanklager.

De aanslag vond plaats in het politiebureau in de plaats op zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Het slachtoffer van eind veertig had er een administratieve functie.

Gezicht van Frankrijk

"Men heeft nogmaals een symbool van Frankrijk willen raken, want onze politieagenten zijn het gezicht van Frankrijk", zegt de president van de regio Île-de-France. "En men heeft geprobeerd het land te destabiliseren."

Frankrijk werd eerder opgeschrikt doordat politieagenten om het leven werden gebracht. In sommige gevallen ging het om terreurdaden. In 2019 stak een agent in Parijs vier van zijn collega's dood.