Simon Yates wint Ronde van de Alpen, Grossschartner juicht in slotrit

Ook in de slotetappe naar Riva del Garda kwam de groene klassementstrui van de 28-jarige Brit niet in gevaar.

Simon Yates heeft de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Brit van BikeExchange pakte dinsdag in de tweede etappe (na een solo) de leiderstrui en gaf zijn voorsprong in de resterende drie ritten niet meer uit handen.

Yates kwam veertig seconden later over de streep in het peloton, waarin alle leden van de voormalige kopgroep waren teruggevallen, behalve Roche en De Marchi. Roche werd tweede en De Marchi kwam als derde over de finish.

In het klassement eindigde de Spanjaard Pello Bilbao als tweede, op 58 seconden van Yates. De Rus Aleksandr Vlasov werd op 1.06 minuut derde.

Voorbereiding op Giro

In de Ronde van de Alpen bereidden veel renners zich voor op de Giro d'Italia, die op 8 mei van start gaat. Dankzij zijn eindzege kan Yates zeker tot de favorieten worden gerekend voor de eerste grote ronde van het seizoen. "Ik voel me goed", zei de Brit. "Ik moet nu goed op mezelf letten, zorgen dat ik niet ziek word en dan zullen we zien."