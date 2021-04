Russische turnsters heersen in meerkampfinale, Wevers en Visser in toptien

Lieke Wevers tijdens haar vloeroefening in de meerkampfinale van de EK turnen - EPA

De Russische turnster Viktorija Listoenova heeft in Basel de Europese titel veroverd op de meerkamp. Lieke Wevers eindigde als achtste. Vlak voor Naomi Visser, die knap negende werd. De 15-jarige Listoenova, die in 2019 wereldkampioene bij de junioren werd, maakte haar EK-debuut. Ze werd in de kwalificatie nog tweede achter haar landgenote Angelina Melnikova. Maar waar Listoenova in de finale vier vrijwel vlekkeloze oefeningen turnde, ging Melnikova in de fout op de balk.

De Russische turnsters Listoenova (l) en Melnikova (r), goed voor goud en zilver in de meerkampfinale - AFP

Listoenova kwam tot een puntentotaal van 56,731. Melnikova, die in 2019 WK-brons veroverde op de meerkamp, moest genoegen nemen met het zilver (55,432). De bronzen medaille ging naar de Britse Jessica Gadirova. Visser verrast De toptienklassering van Visser was verrassend. De 19-jarige Nederlandse, die net als Lieke Wevers traint onder de afzwaaiende bondscoach Vincent Wevers, had zich op basis van haar resultaten in de kwalificatie eigenlijk niet geplaatst voor de meerkampfinale. Visser eindigde woensdag in de voorronde als 25ste en stond eerste reserve. Omdat de Italiaanse Vanessa Ferrari zich terugtrok, mocht Visser alsnog in actie komen in de finale, waarin ze het dus aanzienlijk beter deed.

Naomi Visser tijdens haar balkoefening in de meerkampfinale van de EK turnen - AFP

Wevers, die zich als elfde had gekwalificeerd, werd achtste met een score van 52,265. Visser noteerde een puntentotaal van 52,199. Twee jaar geleden was Eythora Thorsdottir met de elfde plaats de beste Nederlandse op de meerkamp bij de EK in de Poolse stad Szczecin. Zij ontbreekt nu vanwege een blessure. Lieke Wevers komt zondag ook nog in actie in de balkfinale op het EK, net als haar zus en olympisch kampioene Sanne Wevers.