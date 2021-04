9292 nieuwe coronabesmettingen, piek lijkt nog niet bereikt

test - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 9292 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 321 minder dan gisteren, maar op weekbasis blijft er sprake van een stijging van 11 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het Outbreak Management Team (OMT) zei in zijn eind vorige week opgestelde advies dat het erop lijkt dat de epidemie zijn plafond heeft bereikt en hopelijk nu gaat dalen. Daarop baseerde het kabinet de versoepelingen die komende woensdag ingaan, hoewel het OMT de ontwikkelingen liever nog even had willen afwachten. De cijfers van de afgelopen week wijzen er echter nog niet op dat de piek is bereikt.

In de ziekenhuizen nam de bezetting weliswaar het afgelopen etmaal af, maar ook daar stijgen de cijfers eerder dan dat ze dalen. Dat geldt zowel voor de IC-bezetting als de totale ziekenhuisbezetting, als de opnames. Vandaag liggen er 2613 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2682), van wie 837 op de IC (gisteren: 839), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid inmiddels 5 miljoen prikken gezet. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden. Het tempo van vaccineren neemt de afgelopen dagen wel iets af: gisteren werden ruim 79.000 nieuwe prikken gezet, tienduizenden minder dan het gemiddelde van de week hiervoor.

Dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zo'n voortvarende vaccinatiestrategie hebben, is goed terug te zien in de besmettingscijfers. Die zijn sterk gedaald de afgelopen maanden in beide landen. Een groot verschil met eind vorig jaar, toen met name de Britse ziekenhuizen overbelast waren.

Bij het RIVM werden 14 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 20. De afgelopen zeven dagen registreerde het instituut gemiddeld 21 doden per dag, evenveel als een week eerder.

Bekend is dat het werkelijke aantal overledenen hoger ligt. Niet iedere coviddode wordt getest. Cijfers van het CBS geven het beste inzicht in de zogenoemde oversterfte door de epidemie. Vorige week was er met name een lichte oversterfte bij mensen van tussen de 65 en 80.

