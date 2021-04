Red Bull deelt klap uit aan Mercedes: motoren-expert stapt over naar team Verstappen

Honda stopt na dit seizoen in de Formule 1, maar stelt zijn motoren en de technologische kennis nog drie jaar beschikbaar aan Red Bull, dat voor het onderhoud en de ontwikkeling van de motoren een technische afdeling heeft geopend op de fabriek in het Engelse Milton Keynes.

Hodgkinson wordt eindverantwoordelijk voor het motorenproject van het team van Max Verstappen. Red Bull maakt vanaf 2022 in eigen beheer gebruik van de Honda-motor, waar het team sinds 2019 mee rijdt.

Het team wil zelf een krachtbron ontwikkelen voor na 2025, als de Formule 1 een nieuwe generatie duurzame hybride motoren introduceert. Met name voor die transitie is Hodgkinson losgeweekt bij Mercedes, dat de afgelopen zeven jaar de wereldtitel voor constructeurs in de Formule 1 veroverde.

Ook in 2022 gaat het regelement al op de schop, maar de ontwikkeling van die nieuwe motoren is al volop bezig. Volgens Red Bull moet Hodgkinson gaan werken aan "toekomstige krachtbronnen waarmee Red Bull kan strijden om wereldkampioenschappen".