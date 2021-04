Basisschoolleraar in Madrid verdacht van seksueel misbruik 36 jonge kinderen

In Spanje heeft de politie een leerkracht gearresteerd die wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 36 kinderen tussen de vier en acht jaar. De man plaatste beelden van het misbruik online, aldus de Spaanse politie.

Het gaat om een Brit die met vervalste papieren en een valse Verklaring Omtrent Gedrag sinds 2016 op de basisschool werkte. In het Verenigd Koninkrijk was hij eerder veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens het bezit van kinderporno.

Naast zijn baan als leraar paste hij ook op bij kinderen thuis, onder meer als thuisverzorger en au pair. "De man heeft zijn positie als leraar misbruikt om het vertrouwen van de ouders en de leerlingen te winnen", schrijft de politie in een verklaring.

Anonieme informatie

De Australische recherche kwam de man op het spoorin een groot onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarigen op het internet. De verdachte wisselde strafbare foto en video's via het Tor-netwerk, een wereldwijd open netwerk waarop mensen anoniem informatie kunnen delen. Door bepaalde kenmerken in het beeldmateriaal kon de school in Madrid waar de man werkzaam was, worden geïdentificeerd.

Tegelijkertijd onderzochten rechercheurs ook welke smartphone er was gebruikt. Omdat de verdachte een toestel met een Engelstalig besturingssysteem gebruikte, kon zijn identiteit worden achterhaald. In het appartement van de leerkracht zijn grote hoeveelheden computers, harde schijven en beelddragers gevonden met kinderporno.