Weer ruzie bij 50Plus, bestuur haalt uit naar partijleider Den Haan

Bij 50Plus is opnieuw ruzie. Volgens het hoofdbestuur heeft partijleider Liane den Haan "een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt". Zo heeft zij op eigen houtje het AOW-standpunt aangepast en maakte zij vlak voor de verkiezingen ruzie met de nummer 3 op de kandidatenlijst.

"Ondergetekenden kennen geen enkele democratische partij waar een lijsttrekker per dictaat wil bepalen wie er op de topplaatsen van de Tweede Kamerlijst komen of die op straffe van ontwrichting van de partij wil bepalen welk bestuur er komt", schrijft het hoofdbestuur in een nieuwsbrief die op de website van 50Plus staat.

De leden van 50Plus mogen op 8 mei een nieuw hoofdbestuur kiezen. De vijf leden van het huidige bestuur gaan allemaal voor een nieuwe periode. Met de verklaring over Den Haan willen zij openheid van zaken geven en "toelichten welke koers zij met de partij willen".

De vijf hebben veel klachten over Den Haan. Zo zou zij ook weigeren om met het hoofdbestuur samen te werken en heeft zij zonder overleg met de Eerste Kamerfractie een streep gezet door een initiatiefwet van twee oud-Kamerleden van 50Plus over de rekenrente.

Bij de verkenners Jorritsma en Ollongren zei ze dat 50Plus naar haar smaak soms te veel richting Forum voor Democratie en PVV neigde. "Zo zit ik totaal niet in de wedstrijd, kom van D66, dus heb ik bijgestuurd."

'Ongelofelijk onprofessioneel'

Den Haan zegt in een reactie dat ze de negatieve uitlatingen "ongelofelijk onprofessioneel" vindt. "Zo ga je niet met elkaar om. Maar het is helaas wel de partijcultuur die ik binnen 50Plus aan heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekend staat."

Ze zegt zich niet in de aantijgingen te herkennen. "Deze nieuwsbrief laat helaas zien dat er bij 50Plus heel wat moet gebeuren voordat er een cultuur is waar ik voor sta."

Den Haan, oud-directeur van de ouderenbond ANBO, is de opvolger van Henk Krol, die de partij met ruzie verliet. Er klinkt binnen de partij van het begin af aan kritiek op haar komst. Veel leden vonden dat voormalig Kamerlid en tijdelijk fractievoorzitter Corrie van Brenk de nieuwe partijleider had moeten worden.

Maar partijvoorzitter Jan Nagel droeg Den Haan voor. Hij noemde Van Brenk een prima Kamerlid, maar geen spits. Nagel neemt op 8 mei "definitief afscheid van de politiek", schrijft het hoofdbestuur in zijn nieuwsbrief. Den Haan bezet sinds de verkiezingen de enige zetel van 50Plus in de Tweede Kamer.