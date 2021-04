Zwarte ballerina krijgt 16.000 euro na racismeklacht tegen Berliner Staatsballett

De zwarte ballerina Chloé Lopes Gomes krijgt 16.000 euro van het prestigieuze Berliner Staatsballett na een klacht over racisme. Ook wordt haar contract vernieuwd. De zaak is buiten de rechtbank om afgehandeld.

Ze vocht haar ontslag aan dat ze in oktober vorig jaar had gekregen. Volgens de organisatie vanwege corona, maar dat geloofde ze niet.

Op Instagram noemt ze de compensatie een "kleine overwinning, maar een grote stap voor de balletwereld". "Na acht maanden vechten, hebben we eindelijk een compromis gevonden, ook al is het triest dat we dit allemaal hebben meegemaakt", schrijft ze.

"Ik realiseerde me dat, zelfs wanneer ik bang was voor de gevolgen, mij uitspreken het beste was om te doen. Ik moedig iedereen aan om de stilte te doorbreken. En nogmaals bedankt voor alle steun."