Promotie hockeysters Klein-Zwitserland na slechts drie wedstrijden

In een heel seizoen drie potjes spelen (én winnen) en daaraan genoeg hebben voor promotie naar de hoogste klasse. Het overkomt de hockeysters van Klein Zwitserland, die aan het begin van de competitie ongeslagen bleven in de promotieklasse, voordat de coronamaatregelen een groot deel van de sport in Nederland op pauze zette.

Omdat door het gebrek aan versoepelingen voor de sport het "benodigde perspectief", zoals de hockeybond het omschrijft, ontbreekt om de competities alsnog uit te spelen, heeft de KNHB besloten alle competities per direct te beëindigen. Op de hoofdklassen bij mannen en vrouwen na dan.

Het gevolg is dat er, net als vorig seizoen, andermaal geen kampioenen en degradanten zullen zijn. Behalve op het hoogste niveau dan. In de hoofdklassen speelt de topvier in een play-off om de landstitel, zijn de play-outs geschrapt, maar vliegt de nummer twaalf er wel uit. Bij de mannen kan Almere dat lot niet meer ontlopen, terwijl bij de vrouwen de strijd onderin nog in volle hevigheid bezig is.

SCHC mannen gepromoveerd

Bij de mannen zal de opgevallen plaats opgevuld worden door SCHC, de koploper in de promotieklasse. De ploeg uit Bilthoven heeft na zes wedstrijden evenveel punten (vijftien) als Schaerweijde en ook hetzelfde doelsaldo, maar er zijn in die paar wedstrijden wel meer treffers gemaakt. En dat geeft de doorslag.

Bij de vrouwen ligt het gecompliceerder, omdat niet alle clubs evenveel wedstrijden gespeeld hebben. HC Tilburg staat met dertien punten uit vijf duel bovenaan in de promotieklasse.

Toch loopt de door oud-international Ageeth Boomgaardt getrainde ploeg de stap omhoog mis, omdat nummer drie Klein Zwitserland met negen uit drie het volle pond heeft binnengehaald en dus gemiddeld beter heeft gescoord. En dat telt zwaarder, zoals in de aanvullende bepaling is opgenomen.

De druiven zijn voor Boomgaardt extra zuur: toen de competities vorig seizoen wegens de coronacrisis moesten worden afgebroken, besloot de KNHB promotie en degradatie achterwege te laten. Het destijds onder leiding van Boomgaardt staande MOP stond aan kop, met vijf punten voorsprong op de concurrentie...