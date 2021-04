Merkel: ik zag geen reden om in China niet op te komen voor Wirecard

De Duitse bondskanselier Merkel heeft in het parlementaire onderzoek naar het failliete betaalbedrijf Wirecard haar inzet voor dat bedrijf op een handelsreis naar China verdedigd. "Op dat moment, ondanks berichten in de media, was er geen reden om aan te nemen dat er sprake was van onregelmatigheden", waarmee ze doelde op de fraude van Wirecard.

Het Duitse Wirecard wilde de Chinese markt op gaan en en de Chinese betaalservice Allscore overnemen. In 2019 bracht Merkel de overname ter sprake bij de Chinese leider Xi Jinping.

Volgens Merkel is het normaal dat de Duitse regering en de bondskanselier tijdens buitenlandse reizen opkomen voor het Duitse bedrijfsleven. "Wirecard genoot tijdens de reis geen speciale behandeling", benadrukte ze.

De bondskanselier is verhoord door de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de megafraude van het bedrijf. Wirecard wordt ervan beschuldigd 1,9 miljard euro aan inkomsten te hebben verzonnen om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor investeerders. Nadat de fraude bekend was geworden, stortte de aandelenkoers van het betaalbedrijf in: 20 miljard euro ging in rook op, duizenden beleggers waren de dupe.

Merkel maakte duidelijk dat er geen 100 procent bescherming is tegen criminele activiteiten. "Toch moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat een dergelijk geval zich opnieuw voordoet", zei ze. Ze verwees daarbij naar geplande hervormingen van financieel toezicht.

Het hoe en waarom van het promoten van Merkel was de belangrijkste vraag van commissielid Fabio di Masi. Eerder zei hij al dat het normaal is dat regeringen zich inzetten voor het bedrijfsleven. Maar hij vond dat in dit geval wel bedenkelijk omdat er in de media al verschillende signalen waren dat er iets niet klopte.