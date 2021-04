Ajax lijft transfervrije keeper Pasveer (37) in: 'Kroon op het werk'

Remko Pasveer verruilt Vitesse aan het einde van het seizoen voor Ajax. De 37-jarige doelman tekent in Amsterdam een contract voor twee jaar.

Pasveer, die bij Vitesse bezig is aan een sterk seizoen, maakte donderdag bekend dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Hij zei een nieuwe uitdaging te willen aangaan; die uitdaging blijkt Ajax te zijn.

"Als je kijkt naar het werk dat ik er al die jaren in heb gestoken, de energie om extra dingen voor mezelf te doen, dan heb ik het wel verdiend. Dit is absoluut de kroon op het werk", zegt de routinier.

In Amsterdam zal Pasveer vermoedelijk de concurrentie aan moeten gaan met Maarten Stekelenburg, die zijn contract bij Ajax binnenkort zal verlengen. De 38-jarige Stekelenburg is de eerste doelman bij Ajax sinds André Onana in februari voor één jaar werd geschorst wegens het overtreden van de dopingregels.

'Pikorde is veranderd'

"De pikorde is daardoor veranderd. Hoe ze dat oplossen, is aan Ajax", aldus Pasveer, die met Stekelenburg een generatiegenoot treft die hij bewondert. Maar zich daardoor op voorhand niet neerlegt bij een reserverol. "Een beetje zitten en trainen, zo zit ik niet in elkaar."