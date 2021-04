Vijf mensen opgepakt voor handelen in schadelijke kruidenpotjes

De afgelopen twee weken zijn vijf mensen opgepakt omdat ze handelden in schadelijke potjes kruiden en specerijen, die eigenlijk vernietigd hadden moeten worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij doorzoekingen in Zaltbommel en Zeewolde het grootste deel van de illegale partij potjes in beslag genomen.

Vorige week sloeg de NVWA alarm over de kruidenpotjes van het merk Verstegen, omdat er glasdeeltjes kunnen losraken. Het gaat onder meer om potjes Italiaanse kruiden, cayennepeper en kaneel met een specifiek partijnummer.

De fabrikant had ze van de markt gehaald en een bedrijf in Zeewolde had ze moeten vernietigen. Dat laatste is dus niet gebeurd en ze werden opnieuw in omloop gebracht. Volgens de NVWA was de producent daar niet van op de hoogte.

De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA kwam de vijf verdachten die in de potjes handelden onlangs op het spoor. Ze zijn voorgeleid en blijven voorlopig vastzitten.