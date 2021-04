Einde Super League onafwendbaar: JPMorgan trekt miljardeninvestering terug

Ook de Amerikaanse bank JPMorgan heeft zich van de plannen voor een Europese Super League gedistantieerd. De bank was met een bedrag van 3,5 miljard euro de grootste geldschieter van het project, dat nu definitief dood en begraven lijkt.

"Het is wel duidelijk dat we verkeerd hebben ingeschat hoe deze deal in de voetbalgemeenschap zou vallen en welke impact het allemaal zou hebben. We zullen hiervan leren", verontschuldigt JPMorgan zich bij monde van een woordvoerder.

Zondagavond kondigden twaalf topclubs aan uit de Champions League te stappen om een eigen competitie te beginnen. Negen van die clubs kwamen na een storm van kritiek al snel op hun besluit terug.