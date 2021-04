Tientallen gewonden na veldslag in Jeruzalem tussen Palestijnen en extreemrechtse Joden

De spanningen in Jeruzalem zijn de afgelopen week opgelopen. Tijdens de ramadan komen veel Palestijnen na zonsondergang naar de Oude Stad, waar ze slaags raken met de politie. Ook gisteravond was dat het geval. Tegelijk trokken onder leiding van de extreemrechtse Joodse groep Lahava honderden demonstranten naar de Oude Stad. Ze scandeerden leuzen als "Arabieren, vertrek!" en "Dood aan de Arabieren".

Bij botsingen tussen Palestijnen, extreemrechtse Joodse demonstranten en de politie in Jeruzalem zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. De groepen stonden tegenover elkaar in het oude centrum van de stad. Zeker vijftig mensen van beide kanten zijn opgepakt.

Lahava (vlam) is een extreemrechtse organisatie, die vermenging van Joden met andere groepen wil voorkomen, vertelt correspondent Ankie Rechess. "Ze zijn tegen alles wat niet joods is. Hun motto is: dood aan links en aan de Arabieren. Het gaat om een kleine groep die in Israël bijzonder impopulair is."

Bij de botsingen zijn ruim 100 Palestijnen gewond geraakt, 22 zijn opgenomen worden in het ziekenhuis, meldt correspondent Ankie Reches. Ook onder extreemrechtse demonstranten is een aantal gewonden gevallen, ook politiemensen raakten gewond.

'Maar een klein vonkje nodig'

Na deze gewelddadige avond is de vraag waar dit naartoe gaat, zegt correspondent Ankie Rechess: "Een van de aanleidingen is de ramadan, dat is vaker in het verleden een periode geweest waarin de spanningen tussen Arabieren en Joden opliepen. Onder moslims is de onvrede nu ook groot. Normaal gesproken wordt aan het eind van elke dag tijdens de ramadan door 200.000 moslims gebeden op de Tempelberg. Dit jaar mogen dat er vanwege corona maximaal 10.000 zijn, en die moeten ook allemaal twee keer zijn gevaccineerd. Er is nu maar een klein vonkje nodig om dit te laten escaleren tot grote onrust."