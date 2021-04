Tien jaar schorsing springruiter Kocher wegens gebruik elektrische sporen

Het Franse paardensportblad Grandprix bracht de kwestie in juni aan het licht door foto's te publiceren waarin Kocher een drukknop in zijn handpalm verbergt. Die knop zou de stroomdraden, die door de broek van Kocher lopen, met de sporen van zijn laarzen verbinden.

Kocher werd in oktober 2020 voorlopig geschorst na aanwijzingen dat hij tijdens wedstrijden elektrische schokken aan zijn paarden zou hebben gegeven om ze tot betere prestaties aan te zetten.

Drukknop in handpalm

Daarnaast worden zijn resultaten van acht evenementen tussen juni 2018 en november 2019 geschrapt en moet hij een boete van 10.000 Zwitserse frank (9.000 euro) betalen. De 38-jarige Kocher, die de aantijging eerder had ontkend, heeft 21 dagen om in beroep te gaan bij het CAS, het internationaal sporttribunaal.

De Amerikaanse paardensportfederatie schaart zich volledig achter de door de FEI uitgesproken straf. "Het U.S. Jumping Team tolereert geen enkele vorm van valsspelen of paardenmishandeling. Het is onze plicht om het welzijn van het paard voorop te stellen en tegelijkertijd te zorgen voor een eerlijk en gelijk speelveld."

Het was voor Kocher, die de Verenigde Staten vertegenwoordigde bij de Nations Cup, niet de eerste keer dat hij negatief in het nieuws kwam. Zo werd in 2019 een onderzoek tegen hem ingesteld omdat hij zijn paarden zou hebben overbelast. Uiteindelijk besloot de FEI toen Kocher geen sanctie op te leggen.