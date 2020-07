Teamarts ploeg Vos: 'Het is in Spanje moeilijk in veilige bubbel te koersen'

De wielerploeg van CCC-Liv was vooraf onvoldoende geïnformeerd of het veilig genoeg was om te starten in de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Dat is de eerste van drie wedstrijden in Baskenland en markeert de officiële herstart van het wielerseizoen voor vrouwen.

Het team van onder anderen Marianne Vos meldde zich vandaag af voor de wedstrijd, omdat de gezondheidsrisico's in het gebied te groot zijn. "Het aantal coronagevallen neemt hier sinds een paar dagen flink toe", legt CCC-Liv-teamarts Tessa Backhuijs uit.

Het was volgens Backhuijs vooraf moeilijk in te schatten of de Noord-Spaanse regio veilig genoeg is om in wedstrijdverband te koersen.

Geen fulltime-teamarts

Ook blijken niet alle deelnemende ploegen een fulltime-teamarts tot hun beschikking te hebben, waardoor de gezondheid van de rensters niet continu kan worden gemonitord. Zo kwam onder andere aan het licht dat niet elk team vooraf de verplichte coronatest heeft ondergaan.

"We hopen in een veilige bubbel te kunnen koersen, maar dan moet iedereen zich daar wel aan houden. Dat is logistiek heel moeilijk", legt Backhuijs uit.

"We hebben ons vooraf coöperatief opgesteld, omdat we graag willen koersen. Maar dat betekent niet dat je een gezondheidsrisico moet nemen."