München heeft toch groen licht voor EK-duels, Dublin is wedstrijden kwijt

Om die reden raakte Dublin wel zijn wedstrijden kwijt, die nu worden verdeeld over Sint-Petersburg en Londen. Donderdag werd al bekend dat Sevilla de duels krijgt toegewezen die in Bilbao stonden gepland.

Kort voor aanvang van de bestuursvergadering van de UEFA, waarin het uitvoerend comité beslissing neemt over het EK, kondigde de Duitse voetbalbond DFB aan dat München naar verwachting minimaal 14.500 toeschouwers kan huisvesten in de Allianz Arena, het stadion van Bayern München dat een capaciteit heeft van 70.000 bezoekers.

De Duitse bekerfinale wordt volgende maand zonder publiek gespeeld. De eindstrijd is op 13 mei in Berlijn en gaat tussen de winnaars van de halve finales Werder Bremen - RB Leipzig en Borussia Dortmund - Holstein Kiel.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is het half mei nog niet mogelijk om toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden in Duitsland, dat zich momenteel in de derde coronagolf bevindt. Sinds de herfst worden alle voetbalwedstrijden in Duitsland achter gesloten deuren gespeeld.