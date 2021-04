Deur naar Olympische Spelen staat nog open voor Dumoulin

Tom Dumoulin is nog altijd een kandidaat om voor Nederland uit te komen op de Olympische Spelen. De naam van de Giro-winnaar van 2017, die precies drie maanden geleden aankondigde voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen, staat op de lijst van kandidaten voor Tokio. "We schrijven hem nog niet af", stelt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. "Tom fietst nog steeds, dus het ligt nog open."

Tom Dumoulin tijdens de Spelen van Rio in 2016, waar hij zilver pakte achter Fabian Cancellara - ANP

Veneberg is wel voorzichtig, net als de hele vaderlandse wielerwereld. "We leggen geen druk op hem. Dat is precies wat hij niet kan gebruiken." Dumoulin liet zich de afgelopen tijd al wel geregeld zien, vaak fietsend met trainingsgroepjes. Af en toe in de outfit van Jumbo-Visma, af en toe op een tijdritfiets. Hij verstopte zich niet langer voor de buitenwereld, waarvan hij op 23 januari afstand nam. En hoewel hij de radiostilte afgelopen zondag niet doorbrak, liet hij zich bij de Amstel Gold Race ook voor het eerst zien rondom een wielerwedstrijd. "Een goed teken", zag Veneberg. "Kennelijk is hij daaraan toe."

Dumoulin als toeschouwer bij Amstel Gold Race, denkt nog niet aan terugkeer - NOS

Dumoulin begroette oud-ploeggenoten, stapte in de auto van koersdirecteur Leo van Vliet en keek bij de finish geanimeerd toe hoe zijn ploegmaat Wout van Aert de sprint won. Hij was er op eigen titel en op uitnodiging van Van Vliet. Zijn werkgever Jumbo-Visma stelt zich ondertussen geduldig op. Dumoulin kreeg in januari de tijd en ruimte om te ontdekken wat hij nog wil in de wielersport en dat is drie maanden later nog steeds de status. Onbetaald verlof "Hij krijgt rust", zei sportief directeur Merijn Zeeman donderdag. "Hij moet aangeven wat hij wil. Als hij weer wil fietsen, dan pas gaan we plannen maken." Tot die tijd is de kopman met onbetaald verlof.

Dumoulin in actie tijdens zijn laatste tijdrit, in september bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. Hij werd tiende - AFP

Het plezier in fietsen is in elk geval terug bij Dumoulin, zoveel is zeker. "Het gaat heel goed. Hij heeft het naar zijn zin", bevestigt vriend en oud-renner Bram Tankink, met wie Dumoulin af en toe traint. In het Belgische televisieprogramma Extra Time Koers stelde Tankink woensdag dat Dumoulin al wat meer aan het trainen is de laatste tijd. "Maar daarop moeten we geen verwachtingspatroon plakken. Want dan doen we juist hetgeen wat hij niet wil." Mocht Dumoulin wel besluiten weer op de wedstrijdfiets te stappen, mogelijk met olympische roem in zijn achterhoofd, dan lijkt de Tour de France als mogelijke voorbereiding daarop niet reëel. Die ronde begint al over negen weken. "Dat is volstrekt onhaalbaar. Dat moet hij ook niet willen", stelt Tankink. Bekijk hieronder beelden van de laatste overwinning van Dumoulin, vandaag precies duizend dagen geleden, in de Tour van 2018:

Nederland heeft één ticket voor de olympische tijdrit, waarop Dumoulin vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog zilver pakte. De renner was voor Tokio ook al aangewezen door de KNWU, maar dat was voordat hij zijn besluit in januari kenbaar maakte. Aan de status is in de tussentijd dus niets veranderd. "We hebben ook niet zo heel veel kandidaten daarvoor. Maar de bondscoach beslist, hij kijkt naar kwaliteiten", stelt Veneberg. Andere kandidaten moeten wel een reële kans maken op een toptienklassering, willen ze het startbewijs krijgen. Belangrijk daarbij is wel dat - volgens de reglementen - de renners die in actie komen op de tijdrit, voortkomen uit de selectie voor de wegploeg, waarvoor Nederland vijf renners mag aanwijzen. Bauke Mollema is al zeker van een startbewijs voor de wegrace. Bekijk hieronder een interview met Dumoulin nadat hij zilver pakte op de Spelen van Rio in 2016:

Dumoulin toch wel trots op zilver - NOS