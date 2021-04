De strijd onderin de eredivisie: wat zijn de programma's en de perspectieven?

Vangelis Pavlidis (Willem II) viert zijn treffer tegen Feyenoord - AFP

Waar de strijd om het landskampioenschap dit weekend misschien al beslist wordt, zal het onderin de ranglijst vermoedelijk tot aan de laatste speeldag spannend blijven. Uit het rijtje RKC Waalwijk, Willem II, VVV-Venlo, FC Emmen en ADO Den Haag zullen er twee rechtstreeks degraderen en komt één ploeg in de nacompetitie terecht. Er staan nog vijf speelronden op het programma. Wie speelt tegen wie? En wat zijn de perspectieven? "Het is tenminste nog ergens spannend", zegt NOS-commentator Arman Avsaroglu. "Bovenin voor de tweede plek ook wel, maar dit is fijn voor de voetballiefhebber. Het is leuk om te volgen en wie weet volgt er een prachtige apotheose."

Stand eredivisie - NOS

14. RKC Waalwijk (26 punten) Wie gaf er vorig seizoen nog iets voor de kansen van de Waalwijkers? Het stopzetten van de competitie vanwege de coronapandemie was de redding voor de toenmalige hekkensluiter. Algemeen directeur Frank van Mosselveld sprak dan ook van een tweede kans aan het begin van het seizoen. Gaan ze die dit jaar pakken? "Ik denk dat als RKC vanavond wint, ze veilig zijn", begint Avsaroglu, verwijzend naar het bezoek aan Willem II in Tilburg. "Ze staan vier punten los en komen in de resterende duels nog veel concurrenten tegen. Dit seizoen zijn ze ook nooit door de ondergrens gezakt en ze hebben een dusdanig niveau dat ik denk dat het goed gaat komen."

Het resterende programma van RKC Waalwijk. - NOS

15. Willem II (22 punten) Vorig seizoen was er eentje om in te lijsten voor Willem II, met de vijfde plek in de eindstand en voor het eerst sinds vijftien jaar weer Europees voetbal. Een jaar later is alles anders. Hoewel de selectie grotendeels intact bleef, viel het aantrekkelijke spel uit elkaar. In januari werd trainer Adrie Koster na tien wedstrijden zonder overwinning - en als gevolg daarvan een zeventiende plek - aan de kant gezet. Zeljko Petrovic nam het stokje over.

Het resterende programma van Willem II. - NOS

"Het ziet er niet zo heel goed uit voor Willem II. Er leek een opleving te zijn bij de komst van Petrovic, maar uit de laatste drie duels haalden ze maar één punt en wisten ze zelfs niet te scoren", somt Avsaroglu op. "Het sentiment rond de club lijkt wat negatief. Vanavond zou bepalend kunnen zijn, maar met wedstrijden tegen ADO Den Haag en Fortuna Sittard nog in het verschiet zijn er nog wel wat mogelijkheden." 16. VVV-Venlo (22 punten) Met Giorgios Giakoumakis heeft VVV de topscorer van de eredivisie in huis en de ploeg reikte in het toernooi om de KNVB-beker zelfs tot de halve finales. Maar de Limburgers zitten in uitgerekend de beslissende fase van de degradatiestrijd in een vormdip. VVV - dat met Hans de Koning eveneens zijn coach wegstuurde - haalde uit de laatste tien wedstrijden geen enkel punt. Tot overmaat van ramp is Giakoumakis geschorst voor de wedstrijd van zaterdag tegen Sparta. Avsaroglu: "Gezien de resultaten in de beker en de prestaties van Giakoumakis is de huidige positie van VVV bijzonder. In de winterstop vertrok Evert Linthorst naar Al-Ittihad. Misschien was hij wel belangrijker dan we dachten. Voor de rest is het een zwak elftal. Nu Giakoumakis niet meer goed presteert, is VVV hard op weg om te degraderen. Niets wijst erop dat het nog gaat draaien."

Het resterende programma van VVV-Venlo. - NOS

Al wijst Avsaroglu nog wel op het programma. "Tegen Sparta, RKC en op de laatste speeldag Emmen kunnen ze punten halen. Als ze het gat met Emmen op drie punten kunnen houden, is er in de laatste speelronde - misschien wel met fans op de tribune - alsnog van alles mogelijk." 17. FC Emmen (21 punten) Halverwege februari had FC Emmen slechts zes punten verzameld en kwam het negatieve record van RBC - 26 wedstrijden zonder overwinning - in zicht. In de 23ste speelronde was het met een 3-2 overwinning op PEC Zwolle echter eindelijk weer eens raak. Sindsdien is de ploeg op stoom geraakt en heeft Emmen het momentum te pakken. Er werd geen wedstrijd meer verloren. Is de eindsprint op tijd ingezet? "Emmen heeft het heel slim gedaan. Ze hebben het vertrouwen in trainer Dick Lukkien behouden en hebben gerichte aankopen gedaan. Ze zijn sindsdien aan een knappe opmars bezig. Wie doet ze nog wat, zou je zeggen? Dat ze sinds 12 februari ongeslagen zijn, is ontzettend knap."

Het resterende programma van Emmen. - NOS

Desondanks staat de ploeg nog steeds in de gevarenzone. "Ze hebben ook een lastiger schema dan de rest. Je merkt ook dat Lukkien wat op de rem trapt. Hij benadrukt dat ze er nog lang niet zijn. Ook voor Emmen blijft het spannend." 18. ADO Den Haag (16 punten) Net als RKC had ADO Den Haag vorig seizoen het 'geluk' dat de competitie werd stopgezet. In het nieuwe eredivisieseizoen zou de weg naar boven weer moeten worden ingezet door de slapende reus uit de Hofstad. Het tegendeel bleek waar. Het ontslag van trainer Aleksandar Rankovic, het moddergooien in de weken erna, de financiële onzekerheid en uitblijvende resultaten. Sinds de opleving van FC Emmen is de club verworden tot de zwakste broeder in de eredivisie. "Het is te hopen dat ze volgend jaar nog bestaan", verzucht Avsaroglu. "Wat er in de rechtszaal speelt (een geschil met eigenaar Unitred Vansen die betalingsafspraken niet zou nakomen, red.) lijkt momenteel belangrijker." "ADO heeft een heel zwak seizoen gespeeld. Vanaf de zomer had ik er al een slecht gevoel bij. Met Rankovic stond er een trainer zonder ervaring aan het roer en de bepalende spelers vertrokken. Ik heb niet het idee dat de spelers er ook nog geloof in hebben."