Warming-up: Schmidt beschikt over fitte groep • Huldiging Cambuur vanuit helikopter

Het wordt een dag met veel voetbalnieuws. We blikken zoals gebruikelijk vooruit op de aankomende wedstrijden in de eredivisie, speelronde 30 alweer.

Maar ook is er nieuws vanuit de UEFA, over de definitieve speelsteden over het EK. En over de clubs die een onafhankelijke Super League willen opzetten. Een plan dat deze week al na een paar dagen leek te stranden, maar waarover het laatste woord nog lang niet gewisseld is.

En om 18.45 uur rolt de bal in Tilburg, bij de Brabantse derby Willem II-RKC Waalwijk. Belangrijk voor de strijd onderin.