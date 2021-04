Warming-up: Advocaat ziet Super League ooit terugkeren • Robben mist duel PSV

"Iedereen heeft het hier over Romario en Ronaldo, maar Willy van der Kuijlen was misschien wel de beste spits die ooit voor PSV heeft gespeeld", reageert PSV-coach Roger Schmidt tegen Omroep Brabant op het overlijden van de legendarische voetballer.

Van der Kuijlen, de eredivisietopscorer aller tijden met 311 goals, overleed afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van Alzheimer.

"Hij was een fantastische ambassadeur voor de club. Hopelijk kunnen we hem zaterdag in de wedstrijd tegen Groningen een gepast eerbetoon geven", aldus Schmidt over 'Mister PSV'.

De uitvaart van Van der Kuijlen is zaterdag vanaf 12.00 uur in het Philips Stadion en wordt door een beperkt aantal gasten bijgewoond. De begrafenis is ook live te volgen via YouTube en via www.psv.nl/misterpsv.