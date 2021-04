Lat voorkomt voorsprong Willem II • Publiek al winnaar bij degradatiederby

De sfeer zit er lekker in in Tilburg. Er wordt gezongen, gejoeld en gefloten op de tribunes en dat klinkt als muziek in de oren. Er zijn inmiddels twintig minuten gespeeld en net zagen we RKC voor het eerst voor het doel van Willem II. Veel had dat niet om het lijf.

Dan is Willem II al een stuk dichter bij de 1-0 geweest. Na de afgekeurde treffer van Wriedt in de eerste minuten en de scrimmage voor het Waalwijkse doel zagen we ook dat Pavlidis een paar centimeter tekortkwam om een goede voorzet in te koppen. En net moest Lamprou zich strekken op een venijnig schot van Köhn. Maar ook die kans leverde geen treffer op.

Willem II heeft de overhand in deze eerste helft, RKC moet de rug rechten.

Willem II-RKC Waalwijk 0-0