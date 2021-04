Boudewijn de Groot stopt met optreden, blijft wel muziek maken en teksten schrijven

Boudewijn de Groot stopt met optreden. Ook na corona zal hij niet meer op het podium staan, schrijft hij op zijn website. De 76-jarige zanger zou volgend jaar bij wijze van afscheid nog een keer gaan touren met Henny Vrienten (Doe Maar) en George Kooymans (Golden Earring), maar dat gaat niet door.

"Corona, in eerste instantie, en de ziekte van George hebben ons genoopt onze laatste tour zoals we die begin vorig jaar begonnen voortijdig te stoppen", schrijft De Groot. Bij George Kooymans werd onlangs de progressieve spierziekte ALS vastgesteld. De drie mannen traden de afgelopen jaren op onder de naam de Vreemde Kostgangers.

Het abrupte afscheid is voor De Groot "de spreekwoordelijke nachtkaars na een carrière van 56 jaar live-optredens". Hij blijft wel muziek maken en teksten schrijven. "Dat laatste heb ik de afgelopen jaren al ruimschoots gedaan en ik hoop het even ruimschoots te kunnen blijven doen."

Top 2000

Boudewijn de Groot had vooral in de jaren 60 en 70 grote successen met nummers als Welterusten, mijnheer de president, Verdronken vlinder, Als de rook om je hoofd is verdwenen en Jimmy. Veel van die liedjes zijn nog altijd populair.

Het nummer Avond staat de afgelopen jaren steevast bij de tien hoogst genoteerde nummers in de Top 2000 van NPO Radio 2 en stond in 2005 zelfs bovenaan.