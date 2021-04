Revaliderende Jelinkova stond alweer op ski's, maar 'alleen om naar boven te lopen'

Het leven van de geblesseerde skiester Adriana Jelinkova kent sinds 17 januari van dit jaar weinig hoogtepunten, maar drie weken geleden kon ze er toch eentje bijschrijven toen ze eindelijk weer een paar ski's kon onderbinden. Dat het latten waren met "een tapijtje" eronder, waarmee ze alleen nog maar omhoog mocht lopen, deed niets af aan dat moment. "Dat was een van mijn mooiste dagen weer. Ik heb heel veel pijn gehad, het was allemaal heel zwaar. Dat ik weer op de ski's kon staan, was supermooi", vertelde Jelinkova donderdagavond bij Langs de Lijn En Omstreken.

Adriana Jelinkova - Instagram / @adrianajelinkova

Jelinkova scheurde in januari haar voorste kruisband, vlak nadat ze zich als eerste Nederlandse skiester sinds zeventig jaar juist had geplaatst voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Jelinkova werd snel geopereerd en is nu bezig met een intensief revalidatieproces. Voor het herstel staat zes tot negen maanden. De 26-jarige skiester klinkt opgeruimd, maar ze vertelt ook uitgebreid over hoe zwaar de afgelopen maanden voor haar waren. "Ik had wel tijd nodig om te beseffen dat het echt was gebeurd. Ik wilde het eigenlijk niet accepteren. Ik denk dat ik dat het moeilijkste gedeelte vond. Het ging net zo goed...dus dat vond ik heel zwaar", zegt de skiester. 'Ik mis mijn ski's' "Huilen, dat is het eerste wat ik heb gedaan, samen met mijn moeder. Even uithuilen en daarna kun je niet veel meer doen. Twee dagen later werd ik al geopereerd." Inmiddels heeft Jelinkova alweer een druk schema: "Fysiotherapie, training in de fitness, buiten fietsen, zwemmen is ook heel goed. En heel veel rekken, heel veel masseren, ik ben echt constant bezig", vertelt ze.