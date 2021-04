Kabinet praat over verlenging steunmaatregelen; deze ondernemers staan erom te springen

In de ministerraad wordt vandaag over verlenging van de steun gesproken. Waarschijnlijk worden de precieze plannen half mei gepresenteerd.

Al veertien maanden achter elkaar krijgen bedrijven steun van de overheid om de coronacrisis door te komen en de vraag is hoe lang ze nog steun moeten krijgen. De huidige steunpakketten lopen tot 30 juni. Het Centraal Planbureau adviseert om het bij die steun te laten, maar het demissionair kabinet lijkt aan te sturen op in ieder geval nog één kwartaal aan steun.

"We zijn een Brabants familiebedrijf, bestaan sinds '87 en hebben zo'n twintig mensen in dienst. We willen het team graag bij elkaar houden. Als er geen steun komt, kan het zijn dat we mensen moeten ontslaan."

Het bedrijf had in 2020 een omzetval van 70 tot 75 procent. De vooruitzichten voor het eind van de zomer zijn iets beter, maar Van Overbeek denkt dat het vanaf 1 juli niet meteen zo wordt zoals het in 2019 was. "We hebben echt steun nodig, tenzij alles open gaat in het derde kwartaal."

Eén van hen is Peter van Overbeek, eigenaar van Van Overbeek Sanitair. "We hebben ruim duizend vacuümtoiletten op ons terrein staan. Die staan normaal gesproken op de grote festivals: Lowlands, Graspop, Down the Rabbit Hole, Tomorrowland, noem maar op."

Het Centraal Planbureau vindt dat steun zich meer moet richten op zzp'ers en jongeren met een tijdelijk contract die veel minder steun hebben gehad. De vakbonden en werkgeversorganisaties deden vorige week een gezamenlijk pleidooi om de steun tot in in ieder geval 31 december te verlengen .

Ook voor bijvoorbeeld treinverstoringen verhuurt ze bussen, maar daar zijn er minder van nodig omdat minder mensen met de trein reizen. "Ondertussen is een deel van het personeel al vertrokken en zijn er nog zeven voltijdsbanen over."

"Ik kan nu geen personeel aannemen om bussen te laten rijden", zegt Kootstra. "Waar ik erg bang voor ben, is dat we vanaf juli weer moeten gaan betalen aan de Belastingdienst. Dan is het klaar."

Ook grote ontvangers van loonsteun denken voorlopig nog steun nodig te hebben. KLM was met een bedrag van bijna 780 miljoen euro tot nu toe de grootste ontvanger van loonsteun. Het bedrijf denkt ook in de tweede helft van het jaar steun nodig te hebben.

"De verwachting is dat vooral het herstel op de intercontinentale bestemmingen langzamer zal zijn, zodat de NOW-steun nog nodig is in de tweede helft van het jaar", zegt een woordvoerder. Het bedrijf wijst naar de reisrestricties die in Nederland gelden en zegt dat als die niet worden aangepast er steun nodig is. "Maar zoals gezegd zullen wij hier veel minder gebruik van maken. "

Casino

Holland Casino is de nummer twee en kreeg over 2020 95 miljoen euro. De hoogste baas van het bedrijf, Erwin van Lambaart, denkt dat er in de zomermaanden ook nog steun nodig is. "Stel dat we weer open mogen met de anderhalve meter-maatregel en zonder verdere restricties, dan hebben we het niet nodig. Maar het zou best kunnen dat er restricties zijn en dan moeten we een aantal maanden gebruik maken van de steun.

"Als de steun er niet komt, is dat pittig en lastig. We komen er dan wel doorheen, maar voor andere bedrijven is de nood nijpender."

Ook scheepsbouwer Royal IHC staat in de top 5 van grootste NOW-ontvangers en wil verlenging. "We bouwen schepen van zo'n 100 tot 200 miljoen euro", zegt een woordvoerder. "Het is heel lastig om dat soort internationale orders via Teams af te sluiten. Als er wordt versoepeld, duurt het weer een tijd voordat nieuwe opdrachten daadwerkelijk tot werk leiden. Dat duurt maanden. Voorlopig hebben we de steun nog nodig."