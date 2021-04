Gommers waarschuwt voor code zwart • storing CoronaCheck-app

"We zijn bang dat we volgende week misschien in 'code zwart' terecht komen als het aantal besmettingen niet snel gaat dalen." Dit zegt intensivist Diederik Gommers in podcast Virusfeiten. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care maakt zich zorgen om de toename van het aantal covid-patiënten op IC's en andere afdelingen in het ziekenhuis.

"Vanmorgen hadden we een landelijk overleg, waar collega's echt aangeven op code zwart af te stevenen", zegt Gommers in de podcastaflevering, die gisteren werd opgenomen. Bij code zwart beslist een triagecommissie volgens een protocol wie er nog geholpen kan worden en wie niet.

Landelijk worden al veel operaties uitgesteld, zegt Gommers. Ook het Erasmus MC, waar hij hoofd van de Intensive Care is, sluit de helft van de operatiekamers vanwege een toenemend aantal corona-patiënten. "Na de eerste golf wilden we dat dit niet meer zou gebeuren. Maar zo dicht bij code zwart als nu zijn we nog niet geweest."

Gisteren zei directeur Jaap van Dissel van het RIVM dat het aantal opnames van coronapatiënten op de intensive care volgens hem op een plateau is beland. Als de verwachtingen kloppen, zou het aantal opnames volgens hem snel dalen. Rond 1 mei moet dat duidelijk zichtbaar zijn, zei Van Dissel bij de coronabriefing in de Tweede Kamer.