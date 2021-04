Artsen: AstraZeneca bij uitzondering ook voor 60-minner • Ziekenhuisbezetting daalt

Vanwege storingen geeft de CoronaCheck-app niet aan iedereen het testbewijs dat nodig is voor uitjes en evenementen van de proef Testen voor Toegang.

Zo zijn er problemen met het omzetten van een negatieve testuitslag in een QR-code, waarmee mensen worden toegelaten. Dat gebeurt volgens een woordvoerder van Testen voor Toegang bij mensen die een leesteken aan het begin van hun achternaam hebben.

Mensen die hier last van hebben, kunnen hun negatieve testuitslag printen en daarmee terecht in bijvoorbeeld een voetbalstadion of museum. "We verwachten dat de problemen na het weekend zijn opgelost", zegt de woordvoerder.

Daarnaast speelt ook dat een groep mensen al sinds gisteren wacht op de testuitslag voor een evenement, en dat is langer dan normaal. "Dat komt door een korte storing bij sneltestbedrijf Lead Healthcare", zegt de woordvoerder. "Zo'n 100 tot 150 mensen hebben daar last van. Het gros heeft inmiddels de uitslag."

De woordvoerder zegt dat de pilot juist bedoeld is om dit soort problemen snel vast te stellen. "We willen weten of de testinfrastructuur werkt, of je je testuitslag krijgt en of je de uitslag in de app krijgt." Uiteindelijk wil het kabinet dit systeem op grotere schaal kunnen gebruiken. "Hier willen we dus nu achter komen en niet pas over een maand."