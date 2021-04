13 doden bij brand in coronaziekenhuis India • Kamer steunt versoepelingen

De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over het coronabeleid met demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het debat ging onder meer over de aangekondigde versoepelingen per 28 april. Een meerderheid van de Kamer heeft het demissionaire kabinet groen licht gegeven voor die versoepelingen, hoewel sommige partijen er nog wel vraagtekens bij zetten. Zo vindt de PvdA het beleid te ver gaan, terwijl bijvoorbeeld de PVV van mening is dat er nog wel meer kan worden versoepeld.

Tweede Kamer steunt versoepelingen kabinet