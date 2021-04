Wekdienst 23/4: Koningsspelen van start • Nieuwe analyse AstraZeneca

wekdienst - ANP

Goedemorgen! Het Europees Geneesmiddelenbureau komt met een analyse over het AstraZeneca-vaccin en de bijwerkingen. En het koninklijk paar geeft het startsein voor de Koningsspelen. Vanochtend flink wat zon, vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt 10 tot 14 graden. In het weekend en begin volgende week verandert en weinig. In de nachten vaak een graadje vorst en overdag een graad of 13. Het is droog met geregeld zon.

weer 23/4 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Europees Geneesmiddelenbureau komt naar verwachting met een nieuwe analyse van het AstraZeneca-vaccin. De medicijnautoriteit zal daarin meer zeggen over de voordelen van het vaccin en het risico op (ernstige) bijwerkingen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt door een parlementaire commissie verhoord over Wirecard. Dit failliete Duitse techbedrijf raakte vorig jaar in opspraak door niet-bestaande transacties die wel in de boeken stonden opgenomen.

Het koninklijk paar geeft het startsein voor de Koningsspelen van 2021. De negende editie van het sportieve evenement voor kinderen ziet er vanwege de pandemie anders uit; veel activiteiten zijn online. De opening is vanaf 9.10 uur live te volgen bij de NOS.

In Basel worden bij het EK turnen voor het eerst de medailles verdeeld. Vandaag zijn de meerkampfinales, in het weekend volgen alle individuele onderdelen. De finales zijn vanaf 13.30 uur en 17.00 uur live te volgen via NOS.nl en de NOS app. Wat heb je gemist? De Tweede Kamer steunt de aangekondigde versoepelingen die per 28 april ingaan, is de uitkomst van het coronadebat gisteravond. Terrassen en winkels mogen dan onder voorwaarden open en de avondklok wordt geschrapt. Verschillende partijen zetten vraagtekens bij de versoepelingen. Zo vindt de PvdA de besmettingscijfers te hoog en noemde partijleider Ploumen de versoepelingen niet eerlijk tegenover zorgmedewerkers, die gevraagd is af te zien van hun meivakantie vanwege de drukte op de ic's. Rutte zei dat het kabinet een bewust maar acceptabel risico neemt door in te gaan tegen het advies van het OMT. "We vinden het heel spannend wat we doen, maar we hebben echt buikpijn over die terrassen."

Ander nieuws uit de nacht: 'Overheid overwoog voor 50 miljoen aan HEMA-aandelen te kopen': als de verlieslijdende winkelketen geen overeenstemming zou bereiken met de schuldeisers, zou de overheid medeaandeelhouder worden om het bedrijf te redden, schrijft NRC.

Mogelijk meer dan 100 doden na kapseizen migrantenboot: voor de kust van Libië sloeg een boot met zo'n 130 mensen aan boord om in de hoge golven. Tot nu toe zijn er geen overlevenden gevonden.

Kroondomein opnieuw drie maanden dicht om 'persoonlijke levenssfeer' koning: er is al jarenlang discussie over de afsluiting van een deel van het park, terwijl het onderhoud daarvan met overheidsgeld wordt betaald. En dan nog even dit: De restanten van een voormalige kerncentrale en de vervallen gebouwen eromheen: het is niet direct de plek die bij je opkomt als je aan de Unesco-Werelderfgoedlijst denkt. Toch wil Oekraïne dat Tsjernobyl wordt toegevoegd aan de befaamde lijst. In 1986 was dit de plek van de grootste kernramp in de geschiedenis. De Oekraïners denken dat nu, bijna 35 jaar later, de plek een interessante bestemming voor toeristen kan zijn. Zo ziet Tsjernobyl er nu uit:

Oekraïne wil Tsjernobyl op Unesco-Werelderfgoedlijst - NOS