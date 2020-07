Opnieuw topdrukte bij Brabantse teststraten, pas in weekend weer plek

In verschillende regio's is het opnieuw erg druk in teststraten van de GGD. Dat merken vooral mensen in Zeeland en Noord-Brabant, waar op verschillende locaties pas in het weekend weer plek is. Het streven om binnen 24 uur na afspraak een test te krijgen, kan daar niet meer worden gehaald.

In West-Brabant waar mensen naar Breda moeten voor een test, wordt morgen de drukste dag sinds 1 juni verwacht. "We hebben hier wel eerder veel mensen gehad, maar nog nooit het maximum wat we aankunnen. Voor morgen zitten we vol", zegt een woordvoerder.

Een collega van de GGD Brabant-Zuidoost zegt morgen ook de testlocatie in Eindhoven helemaal vol zit, in Eersel is nog wel wat plek. Ook gisteren was het al erg druk bij de Brabantse teststraten.

In Zeeland zijn morgen alle plaatsen voor de testlocatie in Goes al vergeven. In Terneuzen is dan nog wel plek. Volgens een woordvoerder beleefde Zeeland vandaag qua uitgevoerde tests al de drukste dag tot nu toe.

Platgebeld

Sinds vorige week is er een sterke toename te zien van het aantal aanvragen voor een coronatest. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland volgde die stijging op het bericht van vorige week over RIVM-onderzoek waaruit bleek dat de bereidheid om je te laten testen erg laag was. "Daarna zijn we platgebeld en zitten we aanhoudend op 40 procent meer aanvragen dan een week eerder", zegt een woordvoerder.

Alle 25 GGD'en zijn samen in staat om 24.000 tests per dag af te nemen. Maar dat aantal wordt zelfs nu nog lang niet gehaald. Sinds 1 juni zijn er daardoor één miljoen tests niet gebruikt. Toch blijkt het nu in verschillende regio's veel drukker dan verwacht en moet er lokaal worden opgeschaald.

Dat opschalen blijkt nog niet overal even goed te lukken. Zo is de GGD Brabant-Zuidoost nu nog op zoek naar een locatie voor een derde teststraat. De GGD West-Brabant had toevallig vorige week de capaciteit van de enige testlocatie (in het NAC-stadion) wel al opgeschroefd, maar die maximale capaciteit wordt morgen alweer volledig benut.