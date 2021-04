Badloe surft op WK met Spelen in het achterhoofd: 'Dit is geen piekevenement'

Een wereldkampioenschap. Bij veel sporters staat dat toernooi rood omcirkeld in de agenda. Normaal gesproken geldt dat ook voor windsurfer Kiran Badloe. Hij pakte immers al twee keer goud op een WK. Maar deze keer, in aanloop naar de titelstrijd in het Spaanse Cádiz die vrijdag losbarst, is Badloe met zijn hoofd eigenlijk al ergens anders.

Over drie maanden beginnen in Tokio namelijk de Olympische Spelen. Voor de 26-jarige surfer is dat toernooi momenteel het ultieme doel. "Ik zie dit WK echt als een voorbereiding op de Spelen. Dit is zeker geen piekevenement", zegt Badloe.

"Het WK zit nu zo dicht op de Spelen dat we de voorbereiding op Tokio al hebben ingezet. We gaan deze week eigenlijk gewoon trainen. Om nu al te pieken, is namelijk gewoon niet realistisch. Daar moeten we eerlijk in zijn."

Met of zonder Van Rijsselberghe?

Badloe doet deze zomer voor het eerst mee aan de Spelen. Hij won de concurrentiestrijd om een ticket naar Tokio van zijn maatje Dorian van Rijsselberghe, die op de laatste twee edities van het mondiale sportevenement goud pakte. Als het aan Badloe ligt, kan die kennis en kunde nog goed van pas komen. Het liefst zou hij zien dat de intussen gestopte Van Rijsselberghe de komende tijd als trainingspartner zijn team komt versterken.

"Wat mij betreft komt Dorian er morgen bij en blijft hij tot aan de Spelen", aldus de surfer. "Het is fijn om hem erbij te hebben, zowel voor z'n kijk op het water als de fijne samenwerking die we hebben gehad. Helaas is het, door de situatie met corona, niet realistisch. Het zit er waarschijnlijk niet in."

Afgelopen zomer bezochten we Badloe in Scheveningen. Hij was op dat moment al begonnen aan de voorbereiding op de Spelen van 2024. In plaats van RS:X is foilen dan de olympische discipline.