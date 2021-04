Amerikaanse luchtmacht gaat helpen zoeken naar Indonesische onderzeeër

De Verenigde Staten sturen teams van de luchtmacht naar Indonesië om te helpen zoeken naar de onderzeeër die sinds woensdag vermist is . De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin bespreekt later vandaag met zijn Indonesische ambtgenoot wat de VS nog meer kan doen.

De Indonesische onderzeeboot was bezig met een torpedo-oefening ten noorden van het eiland Bali, toen woensdagochtend het contact wegviel. Er zijn 53 mensen aan boord, hoewel de onderzeeër geschikt is voor maximaal 34 opvarenden. Het gaat om een KRI Nanggala-402 die zo'n veertig jaar geleden in Duitsland is gebouwd.

Volgens Indonesische defensiechefs heeft de onderzeeër nog tot zaterdag zuurstof. De marine zoekt intensief naar het schip en wordt daarbij ondersteund door schepen uit Maleisië en Singapore.

De Indonesische president Widodo heeft inwoners van het land in een televisietoespraak opgeroepen om te bidden voor de onderzeeër en de bemanning. "Onze belangrijkste prioriteit is de veiligheid van de 53 bemanningsleden", zei hij. "Tegen hun families zeg ik: ik begrijp uw emoties en we doen ons best om iedereen aan boord te redden."

Olie

Eerder werd gelekte olie gevonden op de plek waar de onderzeeër onder water was gegaan. Volgens de marine kan dat wijzen op schade aan de brandstoftank.