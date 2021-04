Meldingssysteem P2000 korte tijd onbereikbaar door storing

Vanwege een landelijke storing in het P2000-systeem konden hulpdiensten rond middernacht tijdelijk geen meldingen ontvangen via dat systeem. De 'piepers' van duizenden aangesloten hulpverleners gaven de melding "buiten bereik".

Met P2000 kunnen meldkamers hulpverleners oproepen. Onder meer de brandweer, politie en ambulance zijn op het meldsysteem aangesloten. Zij werden vanwege de storing verzocht om hun telefoons en portofoons in de gaten te houden, zodat ze in geval van nood alsnog konden worden opgeroepen. Dat gebeurt dan via het C2000-netwerk, waarmee hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren.

Het is niet bekend of de storing in het P2000-systeem tot problemen heeft geleid. Inmiddels hebben meerdere meldkamers testmeldingen uitgestuurd en lijkt het systeem weer te zijn hersteld.