Mogelijk meer dan 100 doden na kapseizen migrantenboot

Nadat SOS Méditerranée woensdagochtend een noodmelding had gekregen, is met onder meer drie koopvaardijschepen en reddingsschip Ocean Viking naar de migrantenboot gezocht. De Franse hulporganisatie spreekt van zeer ruwe omstandigheden met golven tot zes meter hoog.

"Sinds we vandaag ter plaatse zijn gekomen, hebben we geen overlevenden gevonden, terwijl we wel minstens tien lichamen in de buurt van het wrak konden zien", zei de coördinator van de reddingsactie donderdagavond in een verklaring. "We zijn er kapot van."

Gevaarlijke overtocht

Veel migranten proberen vanuit het Noord-Afrikaanse Libië Europa te bereiken over de Middellandse Zee. Die overtocht is gevaarlijk en gaat vaak mis, onder meer doordat de boten vaak gammel zijn en overvol zitten. Bij de schipbreuk van woensdag ging het om een rubberboot, zegt SOS Méditerranée.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de IOM meldden vorige week dat er op dat moment in 2021 ongeveer 290 migranten waren omgekomen in het centrale Middellandse Zeegebied.