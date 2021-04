Kinderen en jongeren vinden zichzelf nog altijd gezond

Kinderen en jongeren vinden over het algemeen dat ze gezond zijn, blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS. Dat geldt vooral voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Volgens hun ouders voelt 97 procent zich gezond of zeer gezond.

Boven die leeftijd zakt het percentage iets. Van de 12- tot 18-jarigen ervaart 91 procent een goede gezondheid en in de categorie 18 tot 25 jaar 88 procent. De cijfers zijn vergelijkbaar met vorige jaren.

Te zwaar

Wel komt overgewicht wat vaker voor. In het laatste onderzoek was 18 procent van de kinderen en jongeren te zwaar, tegen 16 procent in de jaren ervoor. Ook hier verschilt het percentage per leeftijdsgroep: op de basisschool kampt 13 procent met overgewicht, dat loopt op naar 25 procent onder jongvolwassenen.

Voor de gezondheidsbeleving maakt overgewicht maar weinig verschil. Veruit de meeste kinderen en jongeren die te zwaar zijn beoordelen hun gezondheid als goed of zeer goed; onder 4- tot 12-jarigen zelfs 95 procent.

Bij 12- tot 18-jarigen met overgewicht is de impact op de gezondheidsbeleving het grootst, maar ook in deze leeftijdsgroep voelt nog altijd 83 procent zichzelf gezond.

4200 jongeren

Voor de Jeugdmonitor zijn cijfers gebruikt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM over 2019 en 2020. In totaal zijn 4200 jongeren bevraagd.