Klaassen baalt van afgekeurde goal: 'Neem aan dat VAR gezond verstand gebruikt'

"De lijnen konden niet worden geijkt in deze situatie", legde scheidsrechter Allard Lindhout na afloop uit. Hij doelde op de lijnen die de videoscheidsrechter gebruikt om te bepalen of het buitenspel is.

Hij dacht de gelijkmaker binnen te tikken, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Ajacied Davy Klaassen was donderdagavond na het duel met FC Utrecht, dat in 1-1 eindigde, uiterst kritisch op de beslissing van de grensrechter en de videoscheidsrechter. "Ik neem aan dat je ook je gezonde verstand gebruikt als VAR."

Deze konden nu echter niet worden gebruikt, omdat de voeten van Van der Maarel en Klaassen te dicht op elkaar stonden. De marge tussen beide spelers moet namelijk minimaal tien centimeter zijn. "In zo'n geval blijft de beslissing zoals die op het veld genomen is, staan", aldus Lindhout.

Toch hield de arbiter een vervelend gevoel over aan de situatie. "Dit is niet leuk. Ik ga niet met een fijn gevoel naar huis."

'Gewoon kijken'

Dat gold ook voor Klaassen die het onbegrijpelijke vond dat het doelpunt niet was toegekend. "Ik neem aan dat je je ogen opendoet en gewoon kijkt."

Ajax-trainer Erik ten Hag was wat milder in zijn oordeel. "Ik heb het niet gezien, maar als het zo is, dan is het natuurlijk vreemd. Ik kan het niet beoordelen en dus ook niet veroordelen. Ik ga ervan uit dat de VAR gelijk heeft."