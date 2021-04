Leicester City heeft tegen West Brom Albion aan één helft genoeg

Leicester City blijft op koers voor deelname aan de Champions League. De nummer drie van de Premier League had geen enkele moeite met laagvlieger West Brom Albion: 3-0.

Alle doelpunten vielen voor rust. Kelechi Iheanacho miste al in de derde minuut een bijna niet te missen kans, maar dat kwam Leicester niet duur te staan. Jamie Vardy opende alsnog de score met zijn 13de doelpunt en zijn eerste sinds 13 februari en even later kopte Jonny Evans uit een hoekschop raak.

Na een bal op de paal van Timothy Castagne gaf ploeggenoot Iheanacho richting het einde van de eerste helft wel het goede voorbeeld: 3-0.

Na rust bleven doelpunten uit, waardoor Leicester City op de ranglijst nu vier punten voorsprong heeft op Chelsea en West Ham United.