Automobilist ramt pui tankstation langs A29

Langs de A29 bij Mijnsheerenland, ten zuiden van Rotterdam, heeft een automobilist de winkel van een tankstation geramd. Op beelden is te zien dat de auto en de pui van de winkel zwaar beschadigd zijn. De politie zegt dat het gaat om een ongeluk, waarbij niemand anders betrokken was.

De automobilist zou door de brandweer uit de auto zijn bevrijd. De politie meldt dat de bestuurder hulp krijgt. Over zijn of haar toestand is verder niets bekendgemaakt.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets duidelijk.

Door het ongeluk ontstond een chaos op het tankstation: