Hockeyers Rotterdam naar play-offs na ruime zege op door corona geplaagd Tilburg

De hockeyers van Rotterdam hebben zich geplaatst voor de play-offs dankzij een ruime zege in de inhaalwedstrijd tegen Tilburg. Op bezoek bij de Brabantse ploeg won Rotterdam met 6-1.

De Tilburgers hadden vanwege een corona-uitbraak binnen de selectie tweeënhalve week geen wedstrijden gespeeld. Meerdere spelers waren besmet en de ploeg moest drie duels uitstellen, waardoor het team nu vijf wedstrijden moet spelen in twee weken.

Bovendien had Tilburg-coach Jeroen Delmée, de toekomstige bondscoach van Oranje, moeite om een fitte selectie op de been te krijgen. Dat alles weerhield de ploeg er niet van om fel te beginnen tegen de nummer drie uit de hoofdklasse; al in de eerste minuut kregen de Tilburgers een strafcorner, maar die werd niet benut.

Effectief

Aan de andere kant waren de Rotterdammers - die moesten winnen om een play-offticket veilig te stellen - wel effectief: Thijs van Dam was twee keer trefzeker en Jeroen Hertzberger maakte op slag van rust de 3-0 uit een strafcorner.

In de tweede helft deed Tilburg nog iets terug via Gareth Furlong, maar spannend werd het duel niet meer; de Argentijn Joaquin Menini maakte er direct na de afslag weer 4-1 van.

In de slotfase raakte de Fransman Jules Bournac nog wel een keer de paal namens Tilburg, maar de nummer negen van de ranglijst kon het feestje van Rotterdam niet meer verpesten. Zeker omdat Tristan Algera en Justen Blok de score in de slotminuten nog verder uitbreidden via rebounds na strafcorners.