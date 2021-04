Excuses Britse regering voor racisme bij herdenking oorlogsslachtoffers

De Britse regering heeft verontschuldigingen aangeboden voor het niet herdenken van de zwarte en Aziatische militairen die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden voor het Britse Rijk. Deze naar schatting 116.000 slachtoffers werden eerder niet bij naam genoemd of zelfs helemaal niet herdacht. Bij witte slachtoffers gebeurde dit wel.

"Namens de huidige en de toenmalige regering wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden", zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace in het parlement. Hij sprak van "diepgaand racisme". Volgens Wallace bestaat er geen twijfel dat vooroordelen eerder een rol hebben gespeeld. Ook zei hij dat hij het betreurt dat de excuses lang op zich hebben laten wachten.

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoek naar de herdenking van omgekomen oorlogsmilitairen toonde onlangs aan dat de gesneuvelde militairen uit Afrika en het Midden-Oosten "ongelijk werden herdacht". Het onderzoek werd uitgevoerd door de Commonwealth War Graves Commission, die zich inzet voor gelijke herdenking van gesneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen, ongeacht rang, achtergrond of godsdienst.

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van de documentaire Unremembered uit 2019. Daarin kwamen in Kenia en Tanzania, voormalige koloniën van het Verenigd Koninkrijk, massagraven aan het licht waarin lichamen van Afrikanen waren gedumpt. Dat gebeurde zonder enige vorm van herdenking, stelt parlementariër David Lammy, die destijds betrokken was bij de documentaire.

De gesneuvelde militairen kregen geen grafsteen of ander gedenkteken omdat dit door de bestuurders werd gezien als verspilling van Brits overheidsgeld. Een gouverneur van een Britse kolonie zei in 1923 dat "de gemiddelde inboorling een grafsteen niet zou begrijpen of waarderen", staat in het rapport.

Waardigheid

In zijn toespraak zei Wallace dat de Britse regering actie gaat ondernemen om de gebeurtenissen uit het verleden recht te zetten. Zo wordt in de archieven gezocht naar de namen van de slachtoffers en wordt nagegaan hoe lokale gemeenschappen hen herdacht willen zien.

"Ik ben blij dat de mannen die uit hun dorpen werden gehaald en gedwongen werden om voor het Britse Rijk te vechten, nu hun waardigheid kunnen terugkrijgen", reageerde Lammy bij de BBC.