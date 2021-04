Wisselvallige Van Gerwen kansloos onderuit tegen Clayton in Premier League

Michael van Gerwen heeft zijn tweede nederlaag in de Premier League geleden. De Brabander ging in de negende ronde kansloos onderuit tegen Jonny Clayton: 3-7. Met 11 punten staat hij op de ranglijst nog wel in de bovenste regionen.

Van Gerwen noteerde slechts een gemiddelde van 91 punten per beurt, terwijl hij woensdag in zijn partij tegen José de Sousa (7-4 winst) nog 104,7 punten per beurt gooide.

Het tekent de wisselvalligheid van Van Gerwen in de Premier League, waarin hij goede met slechte prestaties afwisselt. Ter illustratie: maandag gooide hij een gemiddelde van 87,6, dinsdag was dat 98,2.